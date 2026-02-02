Uomini e Donne, Ciro Solimeno cede in studio e chiede di chiamare la madre: il peso del senso di colpa e le anticipazioni

La puntata del 2 febbraio 2026 di Uomini e Donne è stata segnata dal crollo emotivo di Ciro Solimeno, che ha interrotto il percorso per parlare con la madre dopo le critiche ricevute e le tensioni legate a Martina De Ioannon.

Il momento più intenso della puntata di lunedì 2 febbraio 2026 di Uomini e Donne ha avuto come protagonista Ciro Solimeno. Il tronista, visibilmente scosso, ha preso la parola per chiarire la sua posizione e difendersi dalle accuse di chi lo descrive come poco pronto a mettersi in gioco.

Davanti al pubblico e agli opinionisti, Ciro ha parlato di un disagio che va oltre il programma. Ha spiegato di convivere con un senso di colpa profondo e di non voler abbandonare il trono, ribadendo l’interesse reale per alcune ragazze conosciute nel percorso.

La tensione accumulata lo ha portato a chiedere un gesto insolito per il dating show: poter chiamare la madre. Una richiesta accolta senza esitazioni, che gli ha permesso di uscire dallo studio per qualche minuto e cercare conforto in una voce familiare.

Il malessere di Ciro arriva dopo giorni di polemiche legate al rapporto mai del tutto chiarito con Martina De Ioannon, ex tronista della scorsa stagione con cui aveva vissuto una breve frequentazione. Un legame che continua a pesare e a influenzare i giudizi sul suo attuale percorso.

Nelle prossime puntate la situazione resterà centrale. È previsto un confronto a distanza con Martina e un intervento netto di Tina Cipollari. Nel Trono Over, Gemma Galgani si troverà di nuovo a fare i conti con una delusione, mentre Sabrina Zago tenterà di ripartire dopo l’uscita di scena di Carlo.

Nel Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi dovrà affrontare una fase complicata: alcuni corteggiatori hanno deciso di fare un passo indietro, lasciandola senza certezze e rimettendo in discussione l’equilibrio del suo cammino.