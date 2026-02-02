Recensione EPOMAKER TH99 PRO

EPOMAKER TH99 PRO nasce con un obiettivo chiaro: unire la flessibilità delle tastiere custom moderne con un approccio orientato alla produttività quotidiana e al gaming competitivo. Il produttore punta su un formato 1800 (96%) che integra tastierino numerico completo in un corpo più compatto, una struttura gasket mount multistrato per migliorare comfort acustico e sensazione di digitazione, oltre a una dotazione tecnica di alto livello che include connettività tri-mode, display integrato, manopola multifunzione e una batteria da ben 10.000 mAh. Sulla carta è una tastiera pensata per chi lavora molte ore al PC ma non vuole rinunciare a prestazioni solide anche in ambito gaming. In questa recensione analizziamo nel dettaglio materiali, prestazioni e comportamento nell’uso reale, basandoci esclusivamente sulle specifiche ufficiali e sulle caratteristiche dichiarate dal produttore.

Materiali e design

Dal punto di vista costruttivo, la EPOMAKER TH99 PRO utilizza una scocca in plastica ABS con piastra in policarbonato (PC), una scelta coerente con l’obiettivo di offrire una struttura flessibile e orientata al comfort di digitazione. Il peso di circa 1,12 kg contribuisce a mantenere la tastiera stabile sulla scrivania, mentre le dimensioni pari a 41 x 14,5 x 4,7 cm permettono di risparmiare spazio rispetto a una full-size tradizionale senza rinunciare al tastierino numerico.

Il layout 1800 (96%) con 98 tasti rappresenta un compromesso molto apprezzato in ambito produttivo: mantiene tutte le funzioni principali riducendo l’ingombro laterale, aspetto utile sia per chi lavora con fogli di calcolo sia per chi gioca a bassa sensibilità del mouse. I keycap in PBT double-shot con profilo Cherry garantiscono una buona resistenza all’usura nel tempo, evitando l’effetto lucido tipico dell’ABS e mantenendo una texture più solida anche dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Un elemento distintivo del design è la presenza del display intelligente da 1,06 pollici, protetto da vetro, che funge da centro di controllo visivo per informazioni come stato della tastiera, livello della batteria e ora, oltre alla possibilità di visualizzare GIF personalizzate. A questo si affianca la manopola multifunzione, pensata per la gestione rapida del volume e di altre funzioni configurabili, particolarmente utile in contesti multitasking o durante il gaming.

Completano il pacchetto i piedini regolabili a due stadi, che consentono di impostare tre diverse inclinazioni (3°, 6°, 8° e fino a 10,5°), adattando l’ergonomia alle preferenze personali.

Hardware e prestazioni

Il cuore tecnico della TH99 PRO è rappresentato da una piattaforma tri-mode che supporta connessione cablata USB-C, wireless 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. In modalità cablata e 2,4 GHz il polling rate arriva a 1000 Hz, con latenze dichiarate rispettivamente di 2 ms e 5 ms, valori adatti anche a un utilizzo gaming competitivo. In Bluetooth, invece, il polling rate scende a 125 Hz con una latenza di circa 11 ms, una configurazione più orientata alla produttività e all’uso su dispositivi mobili o notebook.

Uno dei punti di forza è la batteria integrata da 10.000 mAh, decisamente superiore alla media delle tastiere meccaniche wireless. Secondo i dati ufficiali, l’autonomia raggiunge le 150–200 ore con RGB disattivato, mentre con illuminazione attiva e schermo acceso si attesterebbe su oltre 40 ore di utilizzo intenso. Questo rende la TH99 PRO adatta anche a setup multi-dispositivo, permettendo di passare rapidamente da PC a smartphone Android o MacBook tramite scorciatoie dedicate.

La tastiera utilizza una struttura gasket mount con un sistema di smorzamento multistrato che include PORON, lattice, IXPE, PET e silicone inferiore. Questa configurazione è pensata per ridurre vibrazioni, risonanze metalliche e rumori indesiderati, migliorando al tempo stesso la sensazione di “digitazione morbida” tipica delle build custom di fascia medio-alta.

Dal punto di vista degli switch, EPOMAKER propone due opzioni ufficiali entrambe hot-swap a 5 pin e prelubrificate: i Creamy Jade lineari, con forza di attuazione di 45±5 gf e corsa totale di 3,6 mm, orientati a una digitazione fluida e reattiva, e i Sea Salt V2 silenziosi, sempre lineari, con caratteristiche simili ma ottimizzati per ridurre il rumore. Il supporto hot-swap consente in ogni caso di sostituire facilmente gli switch senza saldature, offrendo ampio margine di personalizzazione futura.

Completano il comparto tecnico l’anti-ghosting completo con N-Key Rollover e l’illuminazione RGB per tasto con LED south-facing, configurabile in colore, intensità, velocità ed effetti.

Leggi anche Recensione tastiera Epomaker TH99 e Click Mouse

Uso quotidiano

Nell’uso reale, la EPOMAKER TH99 PRO si posiziona come una tastiera estremamente versatile. Il layout compatto con tastierino numerico integrato risulta particolarmente efficace in ambito lavorativo, dove la necessità di inserire dati numerici si combina con l’esigenza di mantenere una postazione ordinata e funzionale. La presenza del display e della manopola aggiunge un livello di controllo rapido che riduce il ricorso a scorciatoie da tastiera o passaggi tra finestre.

La struttura gasket mount e il pacchetto di materiali fonoassorbenti contribuiscono a una digitazione più silenziosa e meno affaticante, un aspetto importante per chi passa molte ore davanti al computer. L’angolo regolabile e l’altezza contenuta della parte frontale (2 cm) aiutano inoltre a mantenere una postura più naturale dei polsi.

Sul fronte software, EPOMAKER adotta una piattaforma basata su browser Chrome, utilizzabile sia online sia offline, che consente la rimappatura completa dei tasti, la creazione di macro avanzate e la personalizzazione delle funzioni della manopola e del display. Questo rende la tastiera adatta anche a flussi di lavoro complessi, come l’automazione di operazioni ripetitive su fogli Excel o la gestione di combinazioni di comandi nei giochi.

La possibilità di passare rapidamente tra più dispositivi, unita all’autonomia elevata, rende la TH99 PRO particolarmente indicata per chi utilizza più sistemi durante la giornata, senza dover gestire continuamente cavi o ricariche frequenti.

Conclusioni

EPOMAKER TH99 PRO è una tastiera meccanica che punta a distinguersi nel segmento delle custom orientate alla produttività avanzata. Il mix tra layout 1800 compatto, struttura gasket mount, batteria da 10.000 mAh e connettività tri-mode la rende una soluzione completa per chi cerca un prodotto unico per lavoro e gaming. La presenza di display e manopola aggiunge un tocco di funzionalità extra che, se ben sfruttato, può realmente migliorare il flusso operativo quotidiano.

Nonostante la scocca in ABS, la dotazione tecnica e la cura per il comfort di digitazione collocano la TH99 PRO in una fascia interessante per utenti evoluti, creator e professionisti che vogliono una tastiera personalizzabile, moderna e progettata per un utilizzo intensivo.

Voto finale 9/10

Pro

Batteria ad altissima capacità da 10.000 mAh

Layout 1800 compatto con tastierino numerico

Struttura gasket mount multistrato

Display integrato e manopola multifunzione

Connettività tri-mode con basse latenze

Contro