Recensione EPOMAKER G84 PRO

La tastiera meccanica silenziosa che punta su comfort, tecnologia e versatilità

EPOMAKER G84 PRO si inserisce in un segmento molto specifico del mercato delle tastiere meccaniche: quello di chi cerca un’esperienza di digitazione evoluta, confortevole e silenziosa, senza rinunciare a funzionalità avanzate e a un design moderno. Il brand, ormai ben noto agli appassionati di periferiche custom e semi-custom, propone con questo modello una soluzione pensata tanto per l’uso professionale quanto per quello quotidiano, combinando un layout compatto al 75%, un sistema di smorzamento acustico multilivello e l’uso di tasti in silicone soft-touch. La presenza di un display LCD con manopola multifunzione e della connettività tri-mode completa il quadro di una tastiera ambiziosa, che punta a distinguersi per unicità e comfort.

Materiali e design

Dal punto di vista costruttivo, EPOMAKER G84 PRO trasmette una sensazione di prodotto curato e ben progettato. Il layout al 75% consente di mantenere una buona compattezza sulla scrivania senza sacrificare tasti fondamentali come le frecce direzionali e la fila dei comandi funzione, risultando particolarmente adatto a chi lavora molte ore al PC o alterna produttività e intrattenimento. Il design è pulito, moderno, con linee sobrie che lo rendono facilmente integrabile sia in ambienti professionali sia in postazioni gaming minimal.

Uno degli elementi distintivi è il display LCD integrato, affiancato da una manopola multifunzione che consente un’interazione rapida e intuitiva con alcune funzioni della tastiera. Si tratta di una soluzione sempre più apprezzata, che aggiunge praticità senza appesantire l’estetica complessiva. I tasti in silicone soft-touch rappresentano un’altra scelta progettuale particolare: al tatto risultano morbidi e gradevoli, contribuendo non solo al comfort ma anche alla riduzione del rumore durante la digitazione.

Hardware e prestazioni

Sul fronte hardware, EPOMAKER G84 PRO punta su una combinazione di elementi pensati per migliorare l’esperienza d’uso sotto ogni aspetto. Gli switch EPOMAKER Creamy Jade sono abbinati a un sistema di montaggio gasket mount con smorzamento acustico a cinque strati, una soluzione che permette di attenuare efficacemente vibrazioni e risonanze. Il risultato è una digitazione più controllata, solida e sensibilmente più silenziosa rispetto a molte tastiere meccaniche tradizionali.

La retroilluminazione RGB è presente e personalizzabile, offrendo una buona uniformità e una luminosità adeguata sia per l’uso in ambienti poco illuminati sia per chi desidera un tocco estetico in più sulla propria scrivania. Un altro punto di forza è la connettività a tre modalità: USB Type-C per l’uso cablato, Bluetooth per la massima flessibilità con notebook, tablet e smartphone, e dongle wireless 2.4G per una connessione stabile e a bassa latenza. A supporto di tutto questo troviamo una batteria da 8000 mAh, pensata per garantire lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti.

Uso quotidiano

Nell’uso quotidiano, EPOMAKER G84 PRO si dimostra una tastiera particolarmente adatta a chi scrive molto o lavora in ambienti condivisi. I tasti in silicone e il sistema di smorzamento multilivello fanno una reale differenza in termini di rumorosità, rendendo la digitazione più discreta senza sacrificare il feedback tattile. Anche dopo lunghe sessioni di lavoro, la sensazione di affaticamento risulta contenuta, merito di una risposta uniforme dei tasti e di una struttura che assorbe bene le sollecitazioni.

La presenza del display LCD e della manopola multifunzione aggiunge un livello di praticità che si apprezza nel tempo, mentre la possibilità di passare rapidamente da una modalità di connessione all’altra rende la G84 PRO ideale per chi utilizza più dispositivi durante la giornata. Che si tratti di scrivere, programmare o gestire attività quotidiane, la tastiera si dimostra affidabile, solida e coerente con le promesse del produttore.

Conclusioni

EPOMAKER G84 PRO è una tastiera meccanica che punta chiaramente su comfort, silenziosità e versatilità. Non si tratta di un prodotto pensato esclusivamente per il gaming competitivo, ma di una soluzione completa per chi desidera una periferica raffinata, tecnologicamente avanzata e adatta a molteplici scenari d’uso. Il layout al 75%, i tasti in silicone, il sistema di smorzamento acustico a cinque strati e la connettività tri-mode la rendono una proposta solida e ben bilanciata, capace di distinguersi in un mercato sempre più affollato.

Voto 9/10

Pro

Digitazione silenziosa e confortevole grazie ai tasti in silicone

Sistema di smorzamento acustico a cinque strati efficace

Layout al 75% pratico e ben bilanciato

Display LCD con manopola multifunzione

Connettività tri-mode e batteria da 8000 mAh

Contro