Recensione tastiera Epomaker TH99 e Click Mouse

Epomaker, brand già conosciuto dagli appassionati di tastiere meccaniche personalizzabili, continua a consolidare la sua reputazione con prodotti che cercano di coniugare prestazioni, design e un certo gusto per la sperimentazione. Oggi analizziamo in profondità due delle sue proposte più interessanti: la Epomaker TH99, tastiera meccanica hot-swappable a 96%, e il Epomaker Click Mouse, un mouse wireless pensato per accompagnare la scrivania di chi vuole un set-up elegante ma anche funzionale. Andiamo a scoprire ogni dettaglio.

Design e Costruzione

Epomaker TH99

La TH99 si presenta con una struttura estremamente solida, complice l’utilizzo di materiali premium come il case in ABS rinforzato e una piastra in metallo che dona non solo rigidità, ma anche una piacevole sensazione al tatto. Le linee sono moderne, compatte, con bordi smussati e un’estetica che strizza l’occhio a chi ama il minimalismo senza rinunciare a un certo carattere. Il layout al 96% è una scelta intelligente: compatto quanto basta per risparmiare spazio sulla scrivania, ma completo di tasti funzione e numpad. I keycaps in PBT double-shot assicurano una resistenza eccellente all’usura, con una texture leggermente ruvida che migliora il grip durante la digitazione. Disponibile in diverse colorazioni – alcune più sobrie, altre decisamente più vivaci – la TH99 riesce a soddisfare gusti molto diversi, mantenendo una coerenza stilistica raffinata. Sotto il cofano troviamo un sistema di montaggio a guarnizione ("gasket mount"), soluzione sempre più apprezzata nei modelli di fascia medio-alta, che offre una digitazione più morbida e silenziosa, oltre a una sensazione tattile estremamente appagante.

Epomaker Click Mouse

Il Click Mouse, dal canto suo, adotta un design compatto e arrotondato, quasi retrò nella forma, ma con materiali e finiture assolutamente moderne. Disponibile in varie combinazioni di colori, il mouse si distingue subito per la superficie opaca soft-touch che non trattiene impronte né sudore, rendendolo perfetto anche per sessioni di lavoro prolungate. Il feeling in mano è sorprendentemente buono: il corpo compatto lo rende ideale per mani piccole e medie, mentre il peso bilanciato favorisce un controllo naturale, senza risultare né troppo leggero né inutilmente pesante. Gli switch dei pulsanti principali sono "clicky" come suggerisce il nome, offrendo un feedback nitido e soddisfacente, pur senza risultare eccessivamente rumorosi.

Esperienza d'Uso Digitazione e Feeling della TH99

La TH99 colpisce sin da subito per la qualità della digitazione. Gli stabilizzatori pre-lubrificati di serie eliminano il fastidioso "rattling" sui tasti più lunghi, come la barra spaziatrice o il tasto Invio, mentre i switch hot-swappable consentono una personalizzazione estrema. Il modello che abbiamo provato montava switch Epomaker Flamingo, lineari, silenziosi e con un'escursione molto fluida, perfetti sia per scrivere che per giocare.

La presenza di una batteria da 6000 mAh assicura inoltre un'autonomia semplicemente eccellente: in modalità wireless (via dongle 2.4GHz o Bluetooth 5.0) si riescono a coprire tranquillamente più giorni di utilizzo intenso, mentre la connessione USB-C garantisce stabilità e latenza praticamente inesistente per chi preferisce il collegamento cablato.

La retroilluminazione RGB è altamente personalizzabile tramite il software proprietario: effetti dinamici, regolazioni di luminosità, gestione dei layer e delle macro, tutto viene gestito in maniera relativamente intuitiva, anche se l'interfaccia potrebbe risultare inizialmente un po' spartana rispetto a concorrenti più blasonati.

Precisione e Affidabilità del Click Mouse

Passando al Click Mouse, anche qui l'esperienza è sorprendentemente positiva. Il sensore ottico PixArt PAW3212, pur non essendo di fascia ultra-alta, garantisce una precisione più che sufficiente per un uso quotidiano e anche per sessioni di gaming casual. La sensibilità è regolabile su quattro livelli (fino a 3200 DPI), tramite un pratico pulsante posizionato sotto la rotella di scorrimento.

Il mouse può essere utilizzato sia via dongle 2.4GHz sia tramite Bluetooth, con una batteria interna che promette circa 50 ore di utilizzo continuato: un valore reale, testato in condizioni di lavoro normale, alternando documenti, navigazione e qualche partita serale. Interessante la presenza di una modalità "silent" che abbassa la potenza di polling rate per favorire il risparmio energetico nei momenti di inattività.

Un plauso anche alla rotella di scorrimento, che pur mantenendo un feedback solido e netto, riesce a essere silenziosa – dettaglio non scontato su prodotti in questa fascia di prezzo.

Per chi sono consigliati

La Epomaker TH99 è ideale per chi cerca una tastiera definitiva per lavoro e svago, che unisca prestazioni solide, possibilità di personalizzazione estreme e una costruzione che difficilmente deluderà anche i più pignoli. È particolarmente consigliata a professionisti creativi, sviluppatori e gamer che prediligono qualità e comfort senza rinunciare a un tocco estetico distintivo.

Il Click Mouse è invece perfetto per chi desidera un mouse elegante, affidabile e portatile per l'uso quotidiano – sia in ufficio che a casa. Chi ha mani piccole o medie ne apprezzerà particolarmente l'ergonomia, mentre chi cerca un mouse da gaming competitivo potrebbe trovare necessario guardare altrove.

Considerazioni Finali

Tastiera TH99: un prodotto pensato per durare

La Epomaker TH99 è, senza mezzi termini, una tastiera che offre moltissimo rispetto al prezzo di vendita. La combinazione di qualità costruttiva, esperienza di digitazione, versatilità nei collegamenti e grande possibilità di personalizzazione la rende adatta tanto ai professionisti quanto agli appassionati più esigenti. Pochi compromessi, un’estetica curata e un feeling di utilizzo che difficilmente delude.

Tastiera Epomaker TH99: Voto Finale 9/10

Pro:

Costruzione solidissima con materiali premium

Layout 96% estremamente funzionale

Tastiera hot-swappable con switch e stabilizzatori di qualità

Batteria enorme e tripla modalità di connessione

Esperienza di digitazione eccellente

Contro:

Non leggerissima, quindi non ideale per trasporto

Considerazioni Finali

Click Mouse: piccolo ma sorprendente

Il Click Mouse si rivela una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo compatto, affidabile e con un tocco di stile personale. Non punta a essere un mouse da gaming competitivo né un dispositivo da prestazioni estreme, ma nella sua categoria offre una qualità costruttiva e un'esperienza d’uso che superano di gran lunga la media dei modelli wireless economici.

Epomaker Click Mouse: Voto Finale 8/10

Pro:

Design compatto, ergonomico e piacevole al tatto

Ottima qualità costruttiva

Connessione versatile (2.4GHz + Bluetooth)

Buona autonomia

Rotella di scorrimento silenziosa

Contro:

Sensore non adatto a uso gaming super competitivo

