Muccino domina il box office italiano con Le cose non dette, Melania resta ai margini

Il nuovo film di Gabriele Muccino parte forte e conquista subito il botteghino italiano, in un weekend di crescita per le sale. Più indietro le altre novità, mentre il documentario su Melania Trump passa quasi inosservato.

Esordio in testa alla classifica per Le cose non dette, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino. Al debutto nelle sale italiane, il titolo incassa 2.178.726 euro tra il 29 gennaio e il 1° febbraio, con una media di 4.492 euro in 485 cinema.

Nel complesso, il fine settimana registra 8.912.050 euro di incassi e 1.192.909 spettatori su 3.213 schermi. Il dato segna un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma resta in calo del 15% rispetto al weekend precedente.

Seconda posizione per Marty Supreme, con Timothée Chalamet protagonista. Il film raccoglie altri 1.136.465 euro e porta il totale a 3.211.977 euro dal debutto del 22 gennaio.

Chiude il podio Buen camino con Checco Zalone. L’incasso del weekend è di 1.116.057 euro, mentre il totale sale a 74.915.208 euro per 9.339.289 spettatori. Il primato di presenze di Quo vado? è ormai distante poche decine di migliaia di biglietti.

Quarta piazza per La Grazia di Paolo Sorrentino, che aggiunge 877.020 euro e raggiunge 6.197.374 euro complessivi dal 15 gennaio. Il risultato resta sotto il miglior incasso della sua carriera, ottenuto con Parthenope.

Tra le nuove uscite in Top 10 spiccano Greenland 2 – Migration, sesto con 359.908 euro, e il thriller Send Help di Sam Raimi, settimo con 359.851 euro. Nona posizione per Ben – Rabbia animale, che incassa 236.677 euro.

Ottavo posto per Sentimental Value di Joachim Trier, che al secondo weekend perde solo l’8% rispetto all’esordio e incassa 346.805 euro, salendo a 854.894 euro complessivi dal 22 gennaio.

Debutto più difficile per L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, altro titolo di qualità in corsa per i premi, che si ferma alla quattordicesima posizione con 130.074 euro.

Situazione opposta per il documentario Melania. Dopo il buon avvio negli Stati Uniti, dove ha aperto con 8 milioni di dollari, in Italia l’interesse resta minimo: distribuito in 36 sale dal 30 gennaio, ha raccolto finora 795 spettatori e appena 6.520 euro.