Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, un anno insieme tra social e vita quotidiana

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini celebrano dodici mesi insieme. La coppia ha condiviso sui social immagini e messaggi per ricordare il primo anno di relazione, tra dediche, ironia e auguri arrivati dal mondo dello spettacolo.

Un traguardo che per Antonella Fiordelisi ha un peso particolare. L’influencer e modella ha festeggiato il primo anniversario con Giulio Fratini, segnando dodici mesi di relazione vissuti lontano dagli scossoni che avevano caratterizzato storie passate.

Per celebrare la ricorrenza, Fiordelisi ha scelto Instagram. Nove foto di coppia ripercorrono momenti dell’ultimo anno, accompagnate da una scritta essenziale: “365”, con il riferimento diretto ai giorni trascorsi insieme. Una scelta minimale, ma chiara.

Scorrendo le immagini emerge un dettaglio ricorrente: molti scatti sono ambientati a tavola. Un elemento che non è sfuggito allo stesso Fratini, che ha commentato con ironia parlando di “un anno a tavola”, trasformando la ricorrenza in un gioco complice.

Il post ha raccolto numerose reazioni dal mondo dello spettacolo. Tra i messaggi di auguri compaiono quelli di Caterina Balivo, Sonia Bruganelli, Giulietta Cavaglia e Pamela Prati, che hanno scelto cuori ed espressioni affettuose per salutare il primo anno della coppia.

Giulio Fratini ha 34 anni ed è nato a Firenze il 12 marzo 1992. Imprenditore, è figlio di Sandro Fratini e guida il gruppo Ratti, realtà industriale attiva nella produzione di tessuti di alta gamma.

Il suo nome non è nuovo al gossip. In passato ha avuto una relazione con Roberta Morise e, secondo alcune voci, avrebbe frequentato Raffaella Fico e Aida Yespica. Più lunga la storia con Elisabetta Gregoraci, durata circa due anni, prima dell’inizio del legame con Antonella Fiordelisi.