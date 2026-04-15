Antonella Fiordelisi contro Francesco Chiofalo, accuse dopo Belve e retroscena sulla rottura

Antonella Fiordelisi accusa Francesco Chiofalo dopo l’intervista a Belve, sostenendo che abbia recitato un ruolo e cambiato atteggiamento durante la loro relazione, citando anche l’inizio della sua passione per la chirurgia estetica.

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare di Francesco Chiofalo dopo la sua partecipazione al programma televisivo Belve. Ospite in studio a La Volta Buona, l’influencer ha ripercorso la loro relazione, durata tra il 2019 e il 2020, descrivendo un cambiamento netto nel comportamento dell’ex compagno.

Secondo il suo racconto, Francesco Chiofalo non sarebbe stato sempre come appare oggi. Fiordelisi sostiene che durante la loro storia lui avrebbe sviluppato un’attenzione crescente verso la chirurgia estetica, un elemento che avrebbe inciso anche sul rapporto: da quel momento, spiega, il legame tra i due si sarebbe progressivamente indebolito.

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L’influencer ha commentato anche l’atteggiamento mostrato da Chiofalo in televisione, mettendo in dubbio l’immagine data durante l’intervista. A suo dire, non si tratterebbe di una persona ingenua o impacciata come mostrato, ma di qualcuno capace di esprimersi correttamente e consapevole del proprio modo di comunicare.

Fiordelisi ha ricordato inoltre il primo intervento estetico dell’ex, raccontando di averlo accompagnato personalmente in Turchia. Pur non condividendo quella scelta, aveva deciso di sostenerlo, preferendolo però nel suo aspetto naturale.

Oggi tra i due non ci sono più contatti. L’influencer ha spiegato che la distanza è legata anche alle dichiarazioni di Chiofalo, che avrebbe spesso parlato negativamente di lei dopo la fine della relazione. Dal canto suo, respinge l’idea che tutte le sue ex compagne lo osteggino.

Nonostante le critiche, Fiordelisi ha riconosciuto alcune qualità dell’ex fidanzato, definendolo una persona generosa e piacevole. Ha ricordato anche di essergli stata accanto in un momento difficile legato a problemi di salute.

La fine della relazione, ha chiarito, è arrivata per una ragione precisa: la mancanza di sentimenti. Dopo la rottura, però, i rapporti si sarebbero deteriorati ulteriormente, anche a causa delle dichiarazioni pubbliche di Chiofalo, che secondo lei continuerebbe a esporsi per attirare attenzione.