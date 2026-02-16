Antonella Fiordelisi, distanza dalla sorella da cinque anni e il rimpianto per la laurea

Antonella Fiordelisi racconta in tv la distanza dalla sorella maggiore: cinque anni senza rapporti e un invito a una laurea rimasto senza risposta, episodio che oggi pesa come un rimpianto difficile da superare.

Ospite a La volta buona, Antonella Fiordelisi ha parlato apertamente della sorella maggiore, una presenza poco nota al pubblico. Nata da una precedente relazione della madre, ha sempre vissuto con il padre, scelta che ha segnato fin dall’inizio il loro rapporto.

Nonostante la distanza, tra le due esisteva un legame solido. Si incontravano soprattutto nelle occasioni importanti e mantenevano un contatto costante. «Era la mia migliore amica», ha raccontato Fiordelisi, ricordando quanto fosse un punto di riferimento nella sua vita.

La rottura è arrivata cinque anni fa. Un episodio in particolare ha segnato l’allontanamento: la festa di laurea della sorella, a cui Antonella era stata invitata ma non si è presentata. «Ho sbagliato io a non andare», ha ammesso, spiegando che in quel periodo i rapporti familiari erano tesi.

Da allora non si sono più viste. Durante la sua permanenza a Roma per Tale e Quale Show, aveva sperato in un riavvicinamento, ma l’incontro non è mai avvenuto. I contatti non si sono del tutto interrotti, ma la distanza resta.

Fiordelisi ha raccontato di aver provato a riaprire il dialogo e che la sorella non avrebbe chiuso definitivamente la porta. Un tema che evita spesso di affrontare pubblicamente, perché ancora legato a un dolore personale difficile da gestire.

In studio è intervenuta anche Catena Fiorello, che ha sottolineato quanto i rapporti familiari possano complicarsi nel tempo, trasformando piccoli contrasti in nodi difficili da sciogliere.