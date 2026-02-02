Alisson Santos, chi è l'attaccante dello Sporting pronto a vestire l'azzurro

Il Napoli prepara l’arrivo di un esterno offensivo brasiliano dallo Sporting Lisbona. Si tratta di un giovane attaccante già visto in Champions League, pronto ad ampliare le scelte di Antonio Conte nel reparto avanzato.

Il Napoli è vicino a chiudere per Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano di proprietà dello Sporting Lisbona. L’operazione prevede un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L’arrivo servirebbe a colmare l’assenza di David Neres, fermo per infortunio, e ad aumentare le soluzioni a disposizione di Antonio Conte sulle corsie offensive.

Santos è un attaccante classe 2002, ventitré anni compiuti, cresciuto nel settore giovanile del Vitória. L’avvio della sua carriera è stato caratterizzato da una lunga serie di esperienze in prestito, tra cui Náutico e Figueirense, utili per accumulare minuti e continuità prima del salto di qualità.

La svolta arriva in Portogallo, con la maglia dell’União de Leiria. In 16 presenze segna 6 reti, numeri sufficienti per attirare l’attenzione di diversi club. Nell’estate successiva lo Sporting Lisbona decide di investire su di lui, versando poco più di due milioni di euro per assicurarsene il cartellino.

Nella stagione in corso Santos ha collezionato 31 presenze complessive, mettendo a referto 3 gol e 3 assist. Tutte le reti sono arrivate in Champions League: le prime contro Marsiglia e Kairat Almaty, poi il gol decisivo nel 3-2 contro l’Athletic Bilbao che ha permesso allo Sporting di qualificarsi agli ottavi di finale.

Esterno rapido, abituato a partire largo e puntare l’uomo, Santos può agire su entrambe le fasce e rappresenta un profilo giovane ma già testato in campo europeo. A Napoli troverebbe un reparto offensivo arricchito anche dall’arrivo di Giovane, prelevato nelle scorse settimane dall’Hellas Verona.