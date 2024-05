Giovanni Sartori pronto a sostituire Zirkzee con Vangelis Pavlidis se l'attaccante lascia il Bologna

Il Bologna FC potrebbe presto affrontare la partenza di Joshua Zirkzee, l'attaccante olandese che ha impressionato con le sue prestazioni nella stagione 2023/2024. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il giocatore potrebbe esercitare una clausola di liberazione fino a metà luglio. Di fronte a questa possibilità, il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha già individuato un potenziale sostituto: Vangelis Pavlidis, attaccante dell'AZ Alkmaar e della nazionale greca.

Joshua Zirkzee, nato il 22 maggio 2001 a Schiedam, Paesi Bassi, ha avuto un impatto significativo nel Bologna, contribuendo con 13 gol in 53 presenze. La sua abilità tecnica, unita a una buona visione di gioco e controllo del pallone, lo ha reso un elemento chiave per la squadra. Tuttavia, la possibilità che Zirkzee lasci il club ha spinto Sartori a cercare alternative.

Vangelis Pavlidis, nato il 21 novembre 1998 a Salonicco, Grecia, è emerso come la principale opzione per sostituire Zirkzee. Pavlidis ha dimostrato le sue qualità in Eredivisie, giocando ogni partita della stagione 2023/2024 come titolare per l'AZ Alkmaar. Con una combinazione di forza fisica e precisione sotto porta, Pavlidis potrebbe adattarsi bene alla filosofia di gioco del Bologna.

La strategia di mercato di Sartori è ben nota per la sua attenzione ai dettagli e alla valutazione personale dei giocatori. L'ex calciatore, trasformatosi in uno dei direttori sportivi più rispettati d'Italia, ha costruito squadre competitive sia con il Chievo che con l'Atalanta, prima di portare il suo expertise al Bologna. La sua preferenza per l'osservazione diretta dei giocatori e la costruzione di rapporti umani solidi con loro è stata una costante nella sua carriera.

Mentre il futuro di Zirkzee al Bologna rimane incerto, la prospettiva di vedere Pavlidis in maglia rossoblù entusiasma i tifosi. La potenziale partenza di Zirkzee potrebbe rappresentare la fine di un'era, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo emozionante per il Bologna sotto la guida di Sartori.