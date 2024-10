Sci, chi è Matilde Lorenzi: addio alla giovane promessa dello sci azzurro

Matilde Lorenzi, caporale dell'Esercito e promessa dello sci italiano, è deceduta a soli 19 anni dopo un grave incidente durante un allenamento in Alto Adige. Lorenzi, originaria della Valle d'Aosta, si stava preparando con la sua squadra sulla pista del ghiacciaio Alpin Arena Senales quando è avvenuta la caduta fatale. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto in elicottero all'ospedale di Bolzano, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche.

Il Ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto hanno espresso il loro cordoglio in un messaggio che ricorda Lorenzi come una giovane piena di talento e dedizione. Il ministro ha sottolineato l'impegno e il sacrificio di Lorenzi nel rappresentare il Paese, affermando che la sua perdita è una grave ferita per lo sport italiano e per le Forze Armate. Lorenzi, grazie alle sue capacità, si era fatta notare nelle competizioni nazionali e internazionali, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni dello sci.

La sua carriera è stata segnata da importanti traguardi. La scorsa stagione, Lorenzi aveva ottenuto risultati di rilievo, tra cui il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, un sesto posto in discesa e un ottavo in supergigante ai Mondiali Juniores in Francia, oltre a un undicesimo posto nella Coppa Europa a St. Moritz. Questo talento emergente aveva tutte le carte in regola per raggiungere i vertici internazionali dello sci, attirando l’attenzione della FISI.

L'incidente, avvenuto sul ghiacciaio in una pista tecnica e impegnativa, ha suscitato un forte impatto emotivo anche nella comunità degli sport invernali, che si unisce al dolore dei familiari e dei compagni di squadra.