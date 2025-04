FRANCESCO BACCINI :

Flavio Briatore sui funerali di Papa Francesco: Ore di fila solo per i selfie, sembrava un circo

Flavio Briatore ha criticato duramente la gestione dei funerali di Papa Francesco, lamentando il comportamento di molti presenti che, davanti al feretro di Bergoglio, si sono fermati a scattare foto e selfie anziché pregare.

Nathalie Caldonazzo si scusa per la foto del feretro di Papa Francesco

Nathalie Caldonazzo, travolta dalle polemiche per aver condiviso la foto del feretro di Papa Francesco sui social, ha chiesto pubblicamente scusa.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 27 aprile: Panariello, Insegno, Al Bano, Lecciso e omaggio a Papa Francesco

Oggi, domenica 27 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 33ª puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.