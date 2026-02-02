Valerio Merola, vita privata e carriera: dal libro di cucina a Vallettopoli

Valerio Merola racconta il suo presente tra cucina, sport e meditazione, ripercorrendo carriera, scandali e amicizie perdute. Dal libro in uscita ai ricordi di Vallettopoli, fino al legame con Gigi Sabani e alla vita sentimentale.

Valerio Merola si prepara a pubblicare un libro che sorprende per il tema. Non un’autobiografia né un racconto di eccessi, ma un volume dedicato alla cucina, pensato per accompagnare incontri galanti. In cucina, dice, se la cava bene, una passione coltivata lontano dai riflettori.

Alla soglia dei 70 anni, Merola racconta una routine rigorosa. Alimentazione controllata, dieci chilometri di corsa al giorno, yoga e meditazione. A fare la differenza, spiega, è anche il lavoro: continuare a fare ciò che ama gli ha permesso di mantenere equilibrio fisico e mentale.

La passione per i fornelli nasce grazie a Ugo Tognazzi, conosciuto tramite la famiglia di una fidanzata dell’epoca. Di quegli anni conserva ricordi legati a giornate in montagna e frequentazioni illustri, tra attori e registi del cinema italiano, vissute con naturalezza e senza nostalgia.

La carriera tra televisione e cinema subisce una brusca frenata con lo scandalo di Vallettopoli. Merola ricorda quel periodo come breve ma duro. Racconta di aver annotato i nomi di chi gli è stato vicino in una sorta di elenco personale, non molto lungo, conclusosi poi con un esito giudiziario a suo favore.

Tra le presenze segnate in quell’elenco figura Pippo Baudo. Un rapporto fatto di gesti concreti, come un invito a un matrimonio o un regalo rimasto intatto nel tempo, conservato come memoria di una vicinanza sincera.

Il senso di ingiustizia per quanto accaduto non si è mai dissolto del tutto. Merola collega ancora oggi quella vicenda alla morte di Gigi Sabani, convinto che l’impatto emotivo dello scandalo abbia avuto conseguenze profonde sull’amico, che considerava come un fratello.

Dopo quel periodo, Merola trova nuove strade a Cuba. Grazie a contatti nel mondo della musica conosce Alex, figlio di Fidel Castro, e partecipa a un progetto televisivo locale senza compenso. Parallelamente lavora come consulente per imprenditori italiani interessati a investire sull’isola.

Sulla vita sentimentale non nasconde i numeri: circa tremila donne. Dice di non essersi mai innamorato per sempre, ma di aver vissuto relazioni intense, fatte di corteggiamento e atmosfera, senza tradimenti, solo cambi frequenti.

Da dieci anni, però, la sua vita è diversa. Ha una compagna stabile e racconta di aver scelto consapevolmente di fermarsi, dopo aver chiuso con l’immagine del playboy, per non oltrepassare un limite che non sentiva più suo.