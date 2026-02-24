Raf a Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantante di Ora e per sempre

Raf torna a Sanremo 2026 con Ora e per sempre, brano nato da una promessa di matrimonio. Il cantante, alla quinta presenza all’Ariston, racconta anche momenti difficili tra salute e vita privata.

Raf è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, dove presenta il brano “Ora e per sempre”. Per lui si tratta della quinta volta sul palco dell’Ariston, dopo le partecipazioni del 1988, 1989, 1991 e 2015.

All’anagrafe Raffaele Riefoli, nasce il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia. Da ragazzo si trasferisce a Firenze per studiare prima arte e poi architettura, ma presto sceglie la musica. L’esperienza a Londra, a contatto con la scena rock e new wave, segna l’inizio del suo percorso artistico. In quegli anni fonda anche i Café Caracas insieme a Ghigo Renzulli.

Leggi anche: Mara Sattei a Sanremo 2026, carriera, vita privata e il nuovo brano Mara Sattei torna a Sanremo 2026 con un nuovo brano dopo il debutto del 2023.

Il successo arriva nel 1984 con Self Control, brano in inglese che conquista le classifiche internazionali e diventa uno dei simboli musicali degli anni Ottanta. Qualche anno dopo firma, tra gli altri, “Si può dare di più”, che vince Sanremo 1987. Nello stesso periodo si classifica terzo all’Eurovision con “Gente di mare”, in coppia con Umberto Tozzi.

Il debutto da solista all’Ariston risale al 1988 con “Inevitabile follia”. L’anno successivo porta “Cosa resterà degli anni ’80”, destinata a diventare una delle sue canzoni più amate. Torna poi nel 1991 con “Oggi un Dio non ho”, consolidando la sua presenza nella musica italiana.

Negli anni successivi pubblica diversi album, attraversando sonorità diverse tra pop internazionale e cantautorato. Parallelamente prende parte anche alla televisione, come giudice del programma “Ora o mai più” nel 2025.

Sul piano personale, dal 1996 è sposato con Gabriella Labate. Dalla loro relazione sono nati due figli, Bianca e Samuele. Proprio a lei è dedicata “Sei la più bella del mondo”, scritta quando cercava di conquistarla.

La coppia ha affrontato anche momenti difficili, come la malattia rara che ha colpito Gabriella, una trombosi alla vena cava. Anche Raf ha avuto problemi di salute: nel 2024 si è sottoposto a un intervento alla laringe e alla faringe per migliorare la voce.

“Ora e per sempre”, il brano portato a Sanremo 2026, nasce da un ricordo preciso. Durante il matrimonio a Cuba, la formula ufficiale venne adattata da Raf in una promessa personale, trasformata poi nel titolo della canzone. Il testo racconta un legame che resiste al tempo, tra fragilità e continuità.