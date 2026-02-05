Billie Eilish, polemiche ai Grammy 2026 e la difesa di Finneas dopo il discorso contro l'ICE

Le parole di Billie Eilish contro l’ICE durante i Grammy 2026 scatenano polemiche online. Il fratello Finneas interviene pubblicamente per difenderla, mentre altri artisti premiati prendono posizione nel corso della serata.

Durante la cerimonia dei Grammy 2026, Billie Eilish ha sfruttato il momento sul palco per lanciare un messaggio diretto contro l’ICE, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione. Le sue parole, pronunciate mentre ritirava un premio, hanno subito acceso il dibattito sui social.

Nel giro di poche ore, la cantante è finita al centro di una valanga di commenti. Una parte del pubblico ha appoggiato la sua presa di posizione, un’altra ha criticato la scelta di portare un tema politico in uno degli eventi musicali più seguiti dell’anno.

Leggi anche Grammy 2026, Bad Bunny conquista Album dell'anno, Billie Eilish firma la Canzone dell'anno

A intervenire è stato anche il fratello e collaboratore di lunga data, Finneas. Il musicista ha risposto online ai messaggi più duri, schierandosi apertamente al fianco della sorella e difendendo il suo diritto di esprimere un’opinione su un tema che considera urgente.

La serata non si è fermata a un solo intervento. Altri artisti premiati nel corso dello show hanno toccato argomenti simili, facendo riferimento a questioni sociali e politiche nei loro discorsi di ringraziamento, segno di un clima acceso anche fuori dal palco.

Il caso ha allargato il confronto ben oltre la musica. Tra chi parla di libertà di parola e chi critica l’uso di un evento di intrattenimento per messaggi di questo tipo, il discorso di Billie Eilish continua a dividere il pubblico.