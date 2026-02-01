Juventus, Chiellini chiude su Icardi e spiega le scelte di mercato

La Juventus frena sulle voci di mercato: Chiellini chiarisce la situazione attaccanti prima della sfida col Parma e fa il punto tra suggestioni, trattative saltate e nuovi innesti per rinforzare la rosa nelle prossime settimane.

Le voci su Icardi in bianconero si spengono prima ancora di accendersi davvero. A chiarire tutto è Giorgio Chiellini, che nel ruolo dirigenziale ha fatto il punto sulle mosse della Juventus poco prima della gara contro il Parma. Il nome dell’attaccante argentino, circolato dopo alcune parole dell’allenatore, resta solo un’ipotesi mai diventata trattativa.

Il dirigente ha ricordato che l’emergenza offensiva nasce dall’infortunio di Vlahovic, che non tornerà a disposizione in tempi brevi. Proprio da lì era nata l’idea Icardi, rimasta però a livello di suggestione. Nessun passo concreto, nessuna trattativa avviata. La linea del club è chiara e, almeno per ora, non prevede quell’operazione.

Tra i profili presi in esame c’è stato anche Mateta. La valutazione tecnica c’è stata, ma i costi complessivi dell’operazione hanno portato la società a fermarsi. Apprezzamento per il giocatore, ma condizioni ritenute non in linea con le strategie del momento. Diversa la situazione legata a Kolo Muani, indicato come giocatore sotto contratto con un altro club, quindi fuori dai piani bianconeri.

Chiellini ha poi spostato l’attenzione sui rinforzi già arrivati. Per l’attacco e le corsie offensive è stato scelto Boga, individuato come alternativa utile per far rifiatare Yildiz. Conosce il campionato italiano e può incidere anche a gara in corso. Servirà qualche settimana per rivederlo al meglio della condizione, ma la fiducia interna è alta.

In difesa è arrivato anche Holm. Un terzino considerato affidabile, inserito per ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico. L’operazione è nata da un’opportunità di mercato e viene letta come un’aggiunta funzionale per affrontare la seconda parte della stagione con più rotazioni.