Juventus, Chiellini chiude su En Nesyri: trattativa fermata

La Juventus frena sul mercato: le valutazioni interne portano a chiudere la pista En Nesyri. Le parole di Chiellini chiariscono la posizione del club alla vigilia della sfida con il Napoli.

Alla vigilia del match contro il Napoli, in programma domenica 25 gennaio, la Juventus ha fatto il punto sulle operazioni in entrata. Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy del club bianconero, ha spiegato che il dialogo avviato con l’attaccante del Fenerbahce non ha portato agli sviluppi sperati.

Il confronto con il giocatore ha fatto emergere perplessità sulla formula dell’operazione. In particolare, la società non intende procedere con un acquisto a titolo definitivo, opzione che non rientra nei piani attuali della dirigenza. Per questo motivo, la pista legata a En Nesyri viene considerata chiusa allo stato attuale.

La posizione del club è chiara anche in prospettiva: nei prossimi giorni potrebbero presentarsi opportunità diverse, che verranno valutate con attenzione. La Juventus resterà vigile sul mercato, ma senza forzare soluzioni che non rispettino la strategia delineata.