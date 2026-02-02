Juventus, ipotesi Icardi: gol, gesti d'addio e mercato aperto fino all'ultimo

Mauro Icardi torna al centro del mercato: un rigore segnato, gesti plateali verso i tifosi e l’ipotesi Juventus che prende forma proprio nell’ultima giornata utile per le operazioni invernali.

L’idea sembrava lontana, quasi una suggestione. E invece, nell’ultimo giorno del mercato invernale, il nome di Mauro Icardi torna a circolare con forza in orbita Juventus. L’attaccante argentino, oggi al Galatasaray, potrebbe diventare una delle sorprese finali della sessione.

I bianconeri sono già intervenuti in attacco con l’arrivo in prestito di Jeremie Boga, pensato come alternativa a Yildiz. Un innesto utile, ma non risolutivo. Da qui l’attenzione su un profilo più esperto, capace di incidere subito in area.

Icardi, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare in Italia, avrebbe dato disponibilità al trasferimento. Restano però diversi nodi da sciogliere: il peso dell’ingaggio, la formula dell’operazione e un passato all’Inter che rende il quadro più delicato.

Dalla Turchia, intanto, arrivano segnali che alimentano le voci. Nell’ultima giornata di Super Lig il Galatasaray ha travolto il Kayserispor 4-0. A chiudere i conti è stato proprio Icardi, a segno su calcio di rigore.

Subito dopo il gol e al triplice fischio, l’argentino si è fermato sotto la curva. Braccia alzate, coro del club intonato insieme ai tifosi, una mano sul cuore e sullo stemma, poi un lungo saluto. Infine la maglia tolta e consegnata agli spalti.

Un gesto che a Istanbul è stato letto come un possibile addio. Icardi ha lasciato il campo visibilmente provato, mentre il mercato correva verso le ultime ore decisive.