Daniele Santini morto all'Africa Eco Race in Marocco, lutto nel motorally italiano

Daniele Santini muore in Marocco durante l’Africa Eco Race: il 67enne bergamasco, volto storico del motorally, è rimasto vittima di un incidente stradale lungo il percorso di gara. Era tra i promotori della categoria Gpx in Italia.

Incidente mortale in Marocco durante l’Africa Eco Race: ha perso la vita Daniele Santini, 67 anni, nome molto conosciuto nel motorally italiano. L’uomo stava viaggiando su una strada del tracciato di gara quando è avvenuto lo schianto che non gli ha lasciato scampo.

Originario di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, Santini era soprannominato “DanSan” nell’ambiente. Stava percorrendo il collegamento tra Khnifis e Dakhla, tratto utilizzato da assistenza e organizzazione. L’incidente si è verificato a circa 300 chilometri dal bivacco.

Leggi anche Andrea Lorini morto a 48 anni, lutto nel bodybuilding italiano: lascia due figli

Per il mondo del motorally si tratta di una perdita pesante. Santini è stato tra i protagonisti dello sviluppo della categoria Gpx, cresciuta negli anni fino a diventare un Campionato Italiano. Un percorso costruito con lavoro costante e presenza diretta sul campo.

Il suo ruolo è stato ricordato anche dalla Federazione Motociclistica Italiana, che ne ha richiamato il contributo alla nascita e all’espansione della classe Gpx. Oltre all’attività sportiva, Santini era apprezzato per i viaggi avventurosi e per le competenze nella navigazione.

Il presidente FMI Giovanni Copioli, a nome della federazione, ha espresso vicinanza ai familiari. Santini viene descritto come una presenza discreta e corretta, stimata dentro e fuori le competizioni.