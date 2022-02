Il piccolo Rayan : i funerali del bimbo morto nel pozzo in Marocco

Lunedì 7 febbraio 2022 si svolgeranno idi, il bambino di cinque annipoco dopo essere stato estratto da undove era caduto cinque giorni prima nel nord del. Lo ha riferito a France Presse Abderrahim Bouzza, deputato della provincia di Chefchaouen.

Non è trapelata alcuna conferma ufficiale di una possibile autopsia, che secondo alcuni giornali marocchini sarebbe la causa del ritardo nei funerali: nella tradizione musulmana, infatti, i funerali si svolgono subito dopo la morte. Secondo quanto riferito, il corpo senza vita del piccolo è stato portato all'ospedale militare di Rabat. Messaggi di cordoglio sono arrivati per l'evento di lutto, da papa Francesco al presidente francese Emmanuel Macron allo sceicco Mohammed bin Rachid al-Maktoum di Dubai.

Il re del Marocco, Mohammed VI, aveva chiamato ieri sera i genitori di Rayan. Centinaia di migliaia di persone hanno seguito, in diretta televisiva o online, la scena del salvataggio dove hanno cercato di salvare il bambino per cinque giorni. Nella notte di sabato i soccorritori avevano raggiunto il ragazzo, migliaia di persone si erano radunate attorno allo sbocco del pozzo. La notizia della morte, giunta pochi minuti dopo che il ragazzo era stato tirato fuori dal pozzo, ha suscitato grande commozione in tutto il mondo.

