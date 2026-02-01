Sedicenne accoltellato alla schiena nel centro storico di Salerno dopo una lite

Un sedicenne è rimasto ferito con un coltello dopo un diverbio scoppiato nel cuore di Salerno. L’aggressione è avvenuta in strada, la ferita non è grave. La polizia sta cercando l’autore dell’attacco.

Una discussione nata per motivi banali è degenerata in violenza nel pieno centro storico di Salerno. Un ragazzo di 16 anni è stato colpito alla schiena con un’arma da taglio durante una lite avvenuta in Largo Abate Conforti.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, il fendente ha raggiunto il giovane sul lato sinistro della schiena. La lesione si è rivelata superficiale e non ha interessato organi vitali.

Subito dopo l’aggressione sono stati allertati i soccorsi. Il minorenne è stato accompagnato in ospedale, dove i medici hanno effettuato le cure necessarie prima di dimetterlo con una prognosi di 30 giorni.

Sull’episodio indaga la Squadra Mobile. Gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti al momento dei fatti e passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dell’aggressore e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.