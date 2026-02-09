Bitonto, lite dopo una cena degenera: 24enne accoltellato in centro, arrestato un coetaneo

Una lite scoppiata in strada dopo una cena finisce nel sangue a Bitonto. Un 24enne è stato ferito con un coltello e ricoverato in ospedale, mentre l’amico e collega è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

La serata si era chiusa senza segnali di tensione, ma poco dopo, in pieno centro a Bitonto, una discussione tra due giovani è degenerata in violenza. È successo sabato sera, lungo corso Vittorio Emanuele II, dopo che i due avevano cenato insieme in un locale della città.

I protagonisti sono due amici e colleghi di lavoro, entrambi 24enni e di origine campana. Una volta usciti dal ristorante, il confronto verbale è diventato sempre più acceso, fino a trasformarsi in uno scontro fisico.

Nel corso della lite, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro con due fendenti al torace. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, che hanno fermato l’aggressore poco dopo l’accaduto. Il 24enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Bari con l’accusa di tentato omicidio.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e le cause della discussione che ha portato all’accoltellamento, avvenuto davanti a passanti e residenti della zona centrale della città.