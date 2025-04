Palermo - Carini, lite in famiglia finisce nel sangue: 21enne accoltella il padre alla schiena

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Carini, in provincia di Palermo, con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il padre durante una lite. L’episodio è avvenuto nell’abitazione di famiglia in via Vespucci. Secondo la prima ricostruzione, il giovane avrebbe colpito il padre 44enne con due fendenti alla schiena, ferendolo gravemente.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Anche il figlio ha riportato ferite e, dopo le cure ricevute al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico, è stato trasferito in carcere.

Pare che tra i membri della famiglia vi fossero tensioni frequenti, con litigi continui. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire le dinamiche dell’aggressione.

