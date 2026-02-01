Musetti si ferma dopo l'infortunio: salta Buenos Aires e Rio

Lorenzo Musetti si ferma dopo l’infortunio accusato agli Australian Open. Gli esami hanno chiarito l’entità del problema e il tennista ha deciso di saltare i prossimi impegni sudamericani per concentrarsi sul recupero.

L’infortunio rimediato a Melbourne costringe Lorenzo Musetti a rivedere il proprio calendario. Il tennista toscano si era fermato nel terzo set dei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, dopo aver vinto i primi due parziali, a causa di un problema alla gamba che non gli aveva permesso di proseguire il match.

La situazione è stata chiarita dagli accertamenti medici effettuati nei giorni successivi. Alla luce degli esami, Musetti e il suo staff hanno scelto la strada più prudente, rinunciando ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, appuntamenti chiave della tournée sudamericana sulla terra battuta.

Leggi anche De Bruyne segna su rigore ma si ferma per infortunio: ansia Napoli dopo il ko contro l'Inter

L’annuncio è arrivato direttamente dal giocatore, con un messaggio pubblicato sui social. Musetti ha spiegato che la priorità, in questa fase, è dedicarsi completamente alla riabilitazione per recuperare al meglio e tornare in campo senza rischi inutili.

Il forfait arriva in una giornata simbolica per il tennis mondiale, quella della finale degli Australian Open vinta da Carlos Alcaraz contro Djokovic. Per Musetti, invece, il focus resta sul lavoro fisico e sul rientro graduale, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per i prossimi impegni della stagione.