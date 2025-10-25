De Bruyne segna su rigore ma si ferma per infortunio: ansia Napoli dopo il ko contro l'Inter

Kevin De Bruyne costretto a lasciare il campo per infortunio durante Napoli-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A disputato sabato 25 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista belga, protagonista del vantaggio azzurro, ha accusato un problema muscolare subito dopo aver realizzato il rigore che ha aperto la sfida.

Al 31’ De Bruyne ha trasformato con precisione il penalty assegnato al Napoli, portando la squadra di Conte sull’1-0. Subito dopo il tiro, però, il giocatore ha mostrato segni di dolore, portandosi la mano alla parte posteriore della coscia destra e chiedendo immediatamente il cambio.

Il tecnico azzurro ha inserito Piotr Zielinski al 32’, grande ex dell’incontro, mentre lo staff medico ha accompagnato De Bruyne fuori dal campo tra gli applausi del pubblico. Le prime impressioni parlano di un possibile infortunio muscolare, ma saranno gli esami strumentali delle prossime ore a chiarire l’entità del problema.

L’ex Manchester City, arrivato in estate a parametro zero, era stato tra i protagonisti di questo inizio di stagione con prestazioni di alto livello. Le sue condizioni restano ora da valutare con attenzione, in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte del club partenopeo.