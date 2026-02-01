Commessa di 92 anni va in pensione grazie a una cliente: raccolti 100mila dollari
Una commessa di 92 anni costretta a lavorare per pagare spese essenziali cambia vita dopo l’iniziativa di una cliente. Una raccolta fondi supera gli 85mila euro e le permette di lasciare il lavoro e mettere in sicurezza casa e auto.
A 92 anni Muriel Connick continuava a timbrare il cartellino in un grande magazzino, assegnata al reparto camerini. Lo faceva per necessità. La pensione non bastava a coprire affitto, bollette e spese impreviste legate alla sua casa mobile.
La situazione non è passata inosservata a una cliente, April Steele, che un giorno l’ha vista al lavoro e ne è rimasta colpita. L’idea è nata sul momento: provare a darle una mano concreta, andando oltre una semplice offerta.
Steele ha così avviato una raccolta fondi online. In poco tempo le donazioni hanno superato i 100mila dollari, pari a circa 85mila euro. Un risultato andato oltre ogni previsione iniziale.
Il denaro consentirà a Muriel di lasciare definitivamente il lavoro. La somma servirà anche per sistemare l’auto, effettuare riparazioni urgenti nella casa mobile e affrontare le spese quotidiane senza l’ansia di arrivare a fine mese.
Muriel lavorava da anni nonostante l’età avanzata. La raccolta fondi le garantisce ora una stabilità economica che la pensione, da sola, non riusciva ad assicurare.