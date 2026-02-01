Commessa di 92 anni va in pensione grazie a una cliente: raccolti 100mila dollari

Home / Social News / Commessa di 92 anni va in pensione grazie a una cliente: raccolti 100mila dollari

Una commessa di 92 anni costretta a lavorare per pagare spese essenziali cambia vita dopo l’iniziativa di una cliente. Una raccolta fondi supera gli 85mila euro e le permette di lasciare il lavoro e mettere in sicurezza casa e auto.