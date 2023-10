World of Warcraft: raccolti 1,5 milioni di dollari per BlueCheck e Ucraina

World of Warcraft: Giocatori e giocatrici raccolgono 1,5 milioni di dollari per BlueCheck e per i soccorsi in Ucraina

Il team di sviluppo di World of Warcraft ha condiviso quanti soldi sono stati raccolti tramite la campagna di beneficenza delle mascotte a favore di BlueCheck Ukraine.





Grazie alla generosità della community di World of Warcraft, il team ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari dalle vendite del Pacchetto Mascotte per l'Ucraina. Questo pacchetto forniva due mascotte di gioco a giocatori e giocatrici, una per Dragonflight e una per Wrath of the Lich King Classic. A luglio, il team ha annunciato che le vendite del pacchetto di mascotte fino al 29 agosto sarebbero state devolute a BlueCheck Ukraine per il supporto all'opera umanitaria d'emergenza in Ucraina.





BlueCheck Ukraine, co-fondata dall'attore e attivista Liev Schreiber nel 2022, identifica, vaglia e fornisce fondi finanziari urgenti alle ONG ucraine, aiutando le iniziative che offrono un'assistenza umanitaria fondamentale in grado di salvare vite umane sul campo nella



