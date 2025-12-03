Web in gara di solidarietà: raccolti oltre 1 milione per mandare in pensione l'anziano veterano costretto a lavorare

Un uomo di 88 anni, dopo aver perso la propria pensione, continua a lavorare come commesso in un supermercato di Brighton, in Michigan. Ed Bambas, veterano dell’esercito statunitense, affronta ogni giorno un turno completo di 8 ore pur di garantirsi un’entrata minima.

La sua storia, condivisa online, ha rapidamente fatto il giro del web, trasformandosi in una straordinaria mobilitazione di solidarietà. Il creator Samuel Weidenhofer, attraverso il profilo Instagram @itssozer, ha raccontato la vita di Ed e lanciato una raccolta fondi dedicata a sostenerlo. In appena 36 ore sono stati donati oltre 1 milione di dollari, una somma che può finalmente permettere all’anziano veterano di lasciare il lavoro.

“Lavoro 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. È un turno pieno, ma non ho abbastanza entrate”, spiega Bambas mentre ricorda il suo passato nell’esercito, dove ha prestato servizio nel 1966. Dopo il congedo, aveva lavorato alla General Motors fino al 1999, anno della sua pensione. Nel 2012, con la bancarotta dell’azienda, ha perso improvvisamente la pensione accumulata.

Il lutto per la perdita della moglie, avvenuta 7 anni fa dopo una lunga malattia, ha aggravato ulteriormente la situazione. “Mentre lei era molto malata, con la pensione si sono presi anche la mia assicurazione sanitaria. Hanno preso tutto, tranne la mia assicurazione sulla vita”, racconta. Per far fronte alle difficoltà, Ed ha dovuto vendere la casa e i suoi beni, cercando di sopravvivere giorno dopo giorno.

“Ora sto cercando di risollevarmi, devo lavorare perché non ho entrate a sufficienza. Vorrei andare in pensione, è il mio sogno”, confida con la voce rotta dall’emozione. Un sogno che, grazie alla risposta del web e all’iniziativa di Weidenhofer, può finalmente diventare realtà.