Sciopero trasporti a febbraio: stop a treni, bus e voli, tutte le date e i servizi garantiti

Febbraio si apre con una serie di scioperi nei trasporti: treni regionali, servizi urbani e voli coinvolti in più giornate. Disagi in diverse città italiane e proteste distribuite lungo tutto.

Il mese di febbraio parte con una nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti. La prima protesta è in calendario lunedì 2 e riguarda la circolazione ferroviaria in Lombardia. A fermarsi sarà il personale di Trenord su iniziativa del sindacato Orsa, con possibili cancellazioni e variazioni fino alle 2 di martedì 3 febbraio 2026.

Durante la giornata restano attive le fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, quando circoleranno solo i convogli inseriti nell’elenco dei servizi minimi. Se dovessero saltare i collegamenti aeroportuali, sono previsti autobus diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express, e tra Stabio e Malpensa per la linea S50.

Il calendario delle agitazioni non si ferma qui. Il 6 febbraio sono previsti stop nel trasporto pubblico locale con scioperi che coinvolgono TUA in Abruzzo e AMTAB a Bari. Nella stessa giornata sono annunciate proteste anche nel comparto portuale e lungo la rete autostradale, compreso il secondo tronco di Milano.

Altri disagi sono attesi il 13 febbraio in diverse città del Nord-Est. I servizi urbani potrebbero subire rallentamenti a Bolzano, Termoli e Udine, mentre in Friuli-Venezia Giulia le astensioni dal lavoro avranno durate diverse, comprese tra 9 e 24 ore a seconda delle aziende interessate.

Il 16 febbraio si sposta l’attenzione sugli aerei. È stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di ITA Airways. Nello stesso giorno sono previste agitazioni tra gli addetti handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e tra gli assistenti di volo di Vueling. Restano valide le fasce protette 7–10 e 18–21 per limitare i disagi ai passeggeri.

Il 27 febbraio tocca al personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. La protesta, indetta dall’Assemblea nazionale Pdm/Pdb, durerà 24 ore: inizierà alle 21 del 27 e si concluderà alla stessa ora del 28. Possibili ripercussioni su treni regionali e collegamenti a lunga percorrenza.

Nella serata del 28 febbraio è in programma anche uno sciopero delle Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici di Bari. La mobilitazione potrebbe incidere sia sui collegamenti cittadini sia su quelli extraurbani, con variazioni e soppressioni nelle ultime ore della giornata.