Scialpi in lacrime a Domenica In: Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvato

Scialpi si è commosso nello studio di Domenica In ricordando Sanremo, l’infanzia vissuta in solitudine e gli anni dedicati alla madre malata. Un racconto personale segnato dalla musica e da scelte difficili.

Momento di forte emozione per Scialpi a Domenica In, ospite di Mara Venier nella puntata di domenica 1 febbraio dedicata al Festival di Sanremo. Il cantante ha ripercorso alcune tappe centrali della sua carriera, soffermandosi sulle tre partecipazioni alla rassegna, una delle quali nel 1987, anno segnato dalla morte di Claudio Villa.

In studio ha eseguito “Cigarettes And Coffee”, brano pubblicato nel 1990. Subito dopo, la voce si è incrinata e le lacrime hanno preso il sopravvento. «Ancora oggi mi emoziono – ha detto – l’ho scritta quando avevo 12 anni», spiegando il legame profondo con quella canzone.

Da lì il racconto è scivolato verso l’infanzia. Genitori spesso assenti per lavoro, lunghe ore trascorse da solo, la necessità di trovare un rifugio. «Dovevo inventarmi qualcosa per andare avanti. Così mi sono inventato la musica», ha raccontato, ricordando come la passione sia nata molto presto.

Il passaggio più intenso è stato quello legato alla madre, scomparsa dopo una lunga malattia. «Mi sono preso cura di lei per nove anni», ha spiegato. Figlio unico, ha lasciato il lavoro per assisterla ogni giorno, vivendo con la pensione dei genitori. «Ho fatto con lei quello che lei aveva fatto con me per tutta la vita», ha aggiunto parlando dell’Alzheimer che l’aveva colpita.