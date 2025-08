Justin Timberlake: Convivo con la malattia di Lyme, ma la musica mi ha salvato

Justin Timberlake ha svelato pubblicamente di essere affetto dalla malattia di Lyme, un’infezione batterica trasmessa dalle zecche, causata dalla Borrelia burgdorferi. La rivelazione è arrivata attraverso un lungo post condiviso sui social durante le ultime tappe del suo tour mondiale Forget Tomorrow, concluso da poco.

L’artista ha spiegato di aver deciso di raccontare tutto per trasparenza verso i fan, dopo che in molti avevano notato un calo di energia e una certa lentezza nei suoi recenti concerti internazionali. “Ho combattuto con alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Non lo dico per pietà, ma per chiarire cosa ho vissuto dietro le quinte”, ha scritto Timberlake nel messaggio.

Leggi anche Justin Timberlake infiamma Milano: show sold out tra revival, balli e hit intramontabili

Il cantautore ha descritto l’esperienza come “debilitante sia mentalmente che fisicamente”, sottolineando come la malattia abbia influito profondamente sulle sue performance e sul suo stato psicofisico. Inizialmente, Timberlake aveva preso in considerazione l’idea di sospendere il tour, ma poi ha scelto di andare avanti.

“Quando ho ricevuto la diagnosi sono rimasto scioccato – ha raccontato – ma finalmente avevo una spiegazione per i dolori neurologici e la stanchezza estrema che provavo sul palco”. Di fronte alla scelta se fermarsi o proseguire, l’artista ha deciso di continuare: “La gioia che provo nel fare musica e nel salire sul palco supera di gran lunga lo stress fisico del momento”.

Oggi Timberlake si dice grato di non aver interrotto il tour e di aver scelto di affrontare la sfida con coraggio. La sua testimonianza ha raccolto migliaia di messaggi di sostegno da parte dei fan e ha acceso i riflettori sulla malattia di Lyme, ancora poco conosciuta ma molto diffusa in alcune aree.