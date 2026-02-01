Chi è Justin Oboavwoduo, profilo del giovane talento inglese che la Juventus ha scelto per l'attacco

Justin Oboavwoduo è un attaccante inglese classe 2006, cresciuto nel Manchester City e seguito con attenzione nel calciomercato: la Juventus ha deciso di puntare su di lui per il futuro del reparto offensivo.

Justin Oboavwoduo è nato il 23 agosto 2006 a Manchester, in Inghilterra, ed è un attaccante dinamico con caratteristiche tecniche e velocità che lo rendono interessante per il calcio italiano. Cresciuto nell’Academy del Manchester City, ha scalato tutte le categorie giovanili del club inglese prima di attirare l’attenzione della Juventus.

Al City ha giocato principalmente nel settore giovanile e nell’Under 21, collezionando numerose presenze e mostrando versatilità: può agire da punta centrale, da ala o come centrocampista offensivo, giocando con il piede destro e partecipando sia alla costruzione che alla finalizzazione delle azioni.

Con la maglia della squadra riserve del Manchester City ha segnato diversi gol e offerto assist, confermando la capacità di inserirsi in area e di creare pericoli alle difese avversarie. Il suo valore di mercato, secondo le ultime stime, si aggira attorno ai 2 milioni di euro.

Oltre all’esperienza nei club, Oboavwoduo è stato chiamato nelle nazionali giovanili dell’Inghilterra, vestendo le maglie delle selezioni Under 18, Under 19 e Under 20, competendo in tornei internazionali e mettendosi in mostra anche con la selezione nazionale.

La Juventus ha preso Oboavwoduo per investire su un prospetto in crescita, con la possibilità di inserirlo gradualmente nelle rotazioni offensive della prima squadra e sfruttare la sua adattabilità tattica.