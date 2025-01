Renato Veiga, nuovo rinforzo della Juventus: chi è il giovane talento portoghese

La Juventus continua a rinforzarsi nel mercato di gennaio 2025. Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri puntano su Renato Veiga, promettente difensore portoghese acquistato in prestito oneroso dal Chelsea. L'accordo prevede un costo di quasi 5 milioni di euro per il prestito fino a giugno. Il giocatore era seguito anche dalla Lazio, ma ha scelto la Juventus.

Renato Veiga, classe 2003, è un terzino sinistro di 21 anni con una grande versatilità. Oltre a ricoprire il ruolo di terzino, può giocare come centrale, braccetto in una difesa a tre o addirittura come mediano. Cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona, Veiga non ha mai esordito in prima squadra sotto la guida di Ruben Amorim. Successivamente è stato ceduto in prestito all'Augsburg, in Bundesliga, e poi acquistato dal Basilea per circa 5 milioni di euro.

La stagione positiva in Svizzera ha portato il Chelsea a puntare su di lui la scorsa estate, investendo 14 milioni di euro. Tuttavia, il suo impiego con i Blues è stato limitato: 18 presenze, principalmente in Conference League, con due gol e un assist. Nonostante ciò, Veiga ha raccolto quest'anno tre presenze con la nazionale maggiore portoghese, dopo aver rappresentato tutte le selezioni giovanili.

Con il suo arrivo, la Juventus aggiunge qualità e flessibilità alla difesa, preparandosi a sfruttare al meglio il suo potenziale nei prossimi sei mesi.

