Amici: Ospiti e Anticipazioni della Puntata del 23 Febbraio 2025

Oggi, domenica 23 febbraio 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici di Maria De Filippi". La trasmissione vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Elodie, The Kolors, Gaia, Irama e Sarah Toscano, reduci dal Festival di Sanremo 2025, che presenteranno i loro nuovi singoli.

Ospiti della Puntata

Elodie: presenterà il brano "Dimenticarsi alle 7".

The Kolors: eseguiranno "Tu con chi fai l’amore".

Irama: canterà "Lentamente".

Gaia: proporrà "Chiamo io chiami tu".

Sarah Toscano: eseguirà "Amarcord".

Inoltre, saranno presenti gli attori Emanuela Fanelli e Maurizio Lastrico, protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese, "Follemente".

Anticipazioni sugli Allievi

Attualmente, 11 allievi sono in competizione per conquistare la maglia oro e accedere alla fase serale del talent show. Tra questi, sette cantanti: Chiamamifaro, Deddè, Jacopo Sol, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes; e quattro ballerini: Dandy, Daniele, Francesca e Raffaella.

La gara di canto sarà giudicata dalla cantautrice Elisa, che ritorna nello studio di "Amici" dopo il sold out a San Siro e l'annuncio del suo nuovo tour nei palasport, "Elisa Palasport Live 2025".

Durante la puntata, due allievi otterranno la maglia oro: Francesca, dopo una doppia esibizione che ha convinto i professori di ballo, e Jacopo Sol, che ha impressionato i giudici con la sua performance canora.

Alcuni allievi saranno assenti: Senza Cri a causa dell'influenza, mentre Dandy, Daniele e Raffaella per motivi non specificati. La puntata promette emozioni e colpi di scena, con esibizioni di alto livello e ospiti di prestigio.

