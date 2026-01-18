Amici 25, puntata di domenica 18 gennaio: anticipazioni, giudici e ospiti

Il talent di Maria De Filippi torna in onda con una puntata ricca di esibizioni, giudizi autorevoli e nuove canzoni. Tra inediti, danza e ospiti speciali, la scuola di Amici entra in una fase sempre più decisiva.

Domenica 18 gennaio, alle 14 su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con Amici, il talent show guidato da Maria De Filippi che continua a raccontare il percorso artistico dei giovani allievi della scuola.

I banchi occupati sono sedici. Per il canto, nel team Zerbi ci sono Caterina, Plasma, Riccardo e Valentina, mentre la squadra Cuccarini è composta da Angie, Lorenzo e Michele. A rappresentare il team Pettinelli sono invece Elena, Gard e Opi.

Nel ballo, Emiliano e Maria Rosaria fanno parte del gruppo Celentano, Alex e Pierpaolo lavorano con Peparini, mentre Alessio e Kiara sono seguiti da Emanuel Lo.

Le esibizioni canore, incentrate anche sui nuovi inediti, vengono valutate dal cantautore e musicista Brunori Sas, chiamato a esprimere un giudizio artistico sui brani presentati dagli allievi.

Per la danza, in studio arriva Rossella Brescia, ballerina e conduttrice radiofonica e televisiva, che osserva le coreografie e commenta le performance dei concorrenti.

La puntata è arricchita anche dal ritorno di Mida, che sale sul palco per presentare il suo nuovo singolo “Canzone d’amore”, pubblicato il 16 gennaio e già accolto con interesse dal pubblico.

Tra sfide, valutazioni e momenti musicali, la puntata di oggi segna un altro passaggio importante nel percorso degli allievi verso le fasi decisive del programma.