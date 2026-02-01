Luana Ziggiotti trovata morta in casa dopo le dimissioni dall'ospedale: aperta un'inchiesta

Una 54enne operatrice sanitaria è stata trovata senza vita nella sua abitazione poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La procura indaga per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità legate alle cure ricevute.

È stata trovata morta nella sua abitazione nella giornata di martedì 20 gennaio. Luana Ziggiotti, 54 anni, lavorava come operatrice sanitaria in una struttura per anziani a Volpiano, nel Torinese. Solo il giorno prima era stata visitata in ospedale e rimandata a casa.

La procura di Ivrea ha avviato un fascicolo per omicidio colposo. L’obiettivo è ricostruire con precisione le ore precedenti alla morte e capire se il decesso possa essere collegato alle condizioni di salute che avevano reso necessario l’accesso in ospedale.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore improvviso avvenuto tra le mura domestiche. La donna potrebbe essere caduta e aver battuto la testa, ma resta da chiarire l’origine del malessere. Per questo sarà eseguita l’autopsia, passaggio ritenuto fondamentale per stabilire le cause esatte della morte.

Gli investigatori stanno esaminando anche alcuni messaggi che la 54enne aveva scambiato con i familiari poco prima di morire. Nelle conversazioni faceva riferimento alle visite mediche appena effettuate e al periodo di convalescenza che stava affrontando.

Si lavora quindi per mettere insieme sintomi, cure e tempi delle dimissioni, così da verificare se vi siano state criticità nella gestione clinica. Gli accertamenti dovranno stabilire se esista un nesso tra quanto accaduto in ospedale e il decesso avvenuto in casa.

Luana Ziggiotti era conosciuta nell’ambito socio-sanitario piemontese. Da anni prestava servizio in una Rsa del territorio, dove colleghi e ospiti la ricordano come una presenza costante e affidabile. Lascia due figlie, Valentina e Veronica, per le quali è stata avviata una raccolta fondi.