Muore dopo le dimissioni dall'ospedale a Ragusa, indagini sul decesso di una 50enne

Muore a 50 anni dopo le dimissioni dall’ospedale, la donna era stata operata allo stomaco per un polipo. Il decesso è avvenuto a Scicli meno di un giorno dopo il rientro a casa, mentre la Procura avvia accertamenti.

Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Scicli, in provincia di Ragusa, poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Giovanni Paolo II. Il decesso è avvenuto a meno di un giorno dal ritorno a casa, facendo scattare gli accertamenti delle autorità.

La paziente era stata ricoverata per un intervento chirurgico allo stomaco. Il 9 febbraio era entrata in sala operatoria per la rimozione di un polipo. L’operazione, iniziata al mattino, si è protratta per diverse ore. Durante la procedura si sarebbe verificata una perforazione, che ha reso necessario un secondo intervento nello stesso giorno.

Dopo il nuovo intervento, la donna era stata riportata in reparto in serata. Nei giorni successivi le condizioni erano state ritenute compatibili con il rientro a casa e la dimissione è arrivata il 17 febbraio in serata.

Il giorno seguente, però, è arrivata la segnalazione dei familiari che hanno trovato la donna priva di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, che hanno avviato le verifiche e acquisito la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Scicli e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura sta valutando eventuali responsabilità e potrebbe disporre ulteriori esami per chiarire le cause della morte.

Parallelamente, la direzione sanitaria dell’Asp di Ragusa ha avviato un’indagine interna per ricostruire il percorso assistenziale della paziente e verificare eventuali criticità, garantendo la collaborazione con gli inquirenti.