Vicenza, bimba di un anno trovata morta nella culla di un asilo a Dueville: aperta un'inchiesta

La Procura di Vicenza ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte di Vittoria Dal Lago, una bambina di un anno deceduta dopo il ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La piccola, residente a Montecchio Maggiore, è stata trovata priva di sensi nella culla di un asilo nido familiare a Dueville. A fare la tragica scoperta è stata l'educatrice, anche titolare della struttura, regolarmente accreditata in Regione Veneto. La donna, accortasi che la bambina non respirava, ha allertato il Suem 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. L’asilo è stato posto sotto sequestro su disposizione degli inquirenti per consentire gli accertamenti del caso.

