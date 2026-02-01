Samira Lui tra tv, famiglia e amore: dalla Ruota della Fortuna al sogno di condurre

Samira Lui ospite a Verissimo: dagli inizi a Miss Italia fino alla tv con Gerry Scotti, il rapporto mai nato con il padre e la storia d’amore che dura da anni con Luigi Punzo.

Oggi Samira Lui si racconta a Verissimo, dopo mesi di visibilità grazie a La Ruota della Fortuna su Canale 5 accanto a Gerry Scotti. Nata a Udine nel 1998, ha madre italiana e padre senegalese, mai presente nella sua vita.

Fin da piccola Samira sente il richiamo del palco. Canta, balla, si immagina davanti alle telecamere. Dopo il diploma lavora come hostess, ma il suo aspetto e la sua sicurezza la portano presto altrove. Nel 2017 sale sul podio di Miss Italia con un terzo posto che cambia direzione al suo percorso.

Leggi anche Samira Lui tra La Ruota della Fortuna, sogni in tv e risposta agli hater

La televisione arriva poco dopo. Su Rai 1 affianca Flavio Insinna come “professoressa” de L’Eredità, ruolo che la fa conoscere al grande pubblico. Nel 2022 accetta una nuova sfida a Tale e Quale Show, dove prova imitazioni complesse e dimostra presenza scenica.

L’anno seguente entra nella Casa del Grande Fratello. L’esperienza dura un mese, ma le lascia qualcosa. Nella clip di presentazione aveva parlato chiaro: la tv è il suo ambiente naturale, anche nei momenti più semplici della giornata si ritrova a cantare e ballare.

Il passo più recente è su Canale 5, al fianco di Gerry Scotti nella nuova edizione della Ruota della Fortuna. Gestisce il tabellone, ma il suo ruolo va oltre la presenza scenica. Tra lei e il conduttore c’è complicità, fatta anche di confronti vivaci dietro le quinte.

La sua storia familiare ha un punto doloroso. Il padre se n’è andato prima della sua nascita. Ospite in passato a Verissimo, Samira ha spiegato di non essere mai stata riconosciuta. Un messaggio inviato, una telefonata ricevuta il giorno dopo, ma nessun incontro.

Nella vita privata c’è però una relazione stabile con Luigi Punzo, modello e luxury concierge. Si sono conosciuti durante uno shooting di abiti da sposa e stanno insieme da oltre sei anni. Parlano di futuro, matrimonio e figli, senza fretta.

Tra set, studi televisivi e nuovi progetti, Samira continua a guardare avanti. Il desiderio resta quello di arrivare, un giorno, alla conduzione di un programma tutto suo, traguardo che insegue fin dagli esordi.