Samira Lui tossisce in diretta alla Ruota della Fortuna, la battuta di Gerry Scotti sorprende tutti

Samira Lui colta da un attacco di tosse durante La Ruota della Fortuna, la causa è un improvviso malessere in diretta che spinge Gerry Scotti a reagire con una battuta sarcastica, tra sorpresa e risate in studio.

La puntata del 20 aprile 2026 de La Ruota della Fortuna è stata segnata da un episodio inatteso che ha interrotto il ritmo del quiz. Durante la diretta, Samira Lui è stata colta da un attacco di tosse proprio mentre stava per introdurre una manche, attirando subito l’attenzione del pubblico e del conduttore.

Gerry Scotti ha reagito con il suo stile diretto e ironico, fissandola e chiedendo: «Sta morendo?». La valletta ha risposto al gioco: «Sì, quasi». Da lì è partito uno scambio surreale che ha fatto sorridere lo studio, con Scotti che ha aggiunto: «Le porterò dei fiori», ricevendo una replica altrettanto ironica da Samira.

Prima dell’imprevisto, la serata si era aperta con un clima energico grazie alla musica rock ispirata ai Kiss, eseguita dalla band in studio. Il conduttore aveva accolto il pubblico con entusiasmo, lanciando la sfida tra il campione Andrea e le due concorrenti, Melissa ed Emanuela.

L’ingresso di Samira Lui aveva già animato la puntata con un siparietto calcistico. Vestita con un completo nero e rosso, era stata presa di mira da Scotti che aveva scherzato su un presunto legame con il Milan. La replica della valletta, legata all’Udinese, aveva ribaltato la battuta coinvolgendo anche la giacca del conduttore.

Superato il momento di difficoltà, la gara è proseguita senza altri intoppi. Il montepremi, però, è rimasto invariato con il jackpot che ha superato i 111.000 euro, ancora non assegnato.

Il protagonista della serata è stato ancora Andrea, fisioterapista di Limbiate, che ha dominato le manche arrivando alla fase finale con un totale di 19.800 euro. Alla Ruota delle Meraviglie, però, la fortuna lo ha tradito ancora una volta.

Dopo aver scelto una prima busta con un premio di 15.000 euro, Andrea ha deciso di cambiarla seguendo un suggerimento dalla platea. La nuova scelta si è rivelata sfortunata: dentro c’erano solo 100 euro. Scotti ha commentato con incredulità la decisione, sottolineando quanto fosse difficile immaginare un finale simile.

Nonostante la delusione, Andrea mantiene il titolo di campione, mentre il pubblico resta con l’episodio della tosse e lo scambio ironico tra conduttore e valletta tra i momenti più ricordati della serata.