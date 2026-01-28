Samira Lui tra La Ruota della Fortuna, sogni in tv e risposta agli hater

Samira Lui racconta il suo momento felice tra tv e vita privata, smentisce Sanremo, parla di ambizioni future e del rapporto con le critiche, mentre continua l’esperienza a La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti.

Periodo sereno e pieno di energia per Samira Lui, che descrive le sue giornate come un mix di passione e divertimento. Lavorare in televisione, per lei, significa prima di tutto leggerezza: entrare nelle case del pubblico e regalare un momento di svago resta la parte più bella del suo impegno quotidiano.

Il volto di Canale 5 affianca Gerry Scotti a La Ruota Della Fortuna, un’esperienza che sente pienamente sua. Si dice grata per quello che sta vivendo e per la possibilità di crescere davanti alle telecamere, passo dopo passo, senza bruciare le tappe.

Leggi anche Chi è Samira Lui a Verissimo: la valletta de La Ruota della Fortuna

Nei giorni scorsi è stata vista a Santarcangelo di Romagna, dove ha preso parte alle celebrazioni del Carnevale come madrina dell’evento. Con lei anche il compagno Luigi Punzo, al suo fianco dal 2018, presenza costante nella sua vita lontano dai riflettori.

Sul fronte professionale circolavano voci su un possibile coinvolgimento a Sanremo, ma lei mette fine alle indiscrezioni. Nessun progetto legato al Festival: oggi la priorità è restare concentrata sul programma che conduce e consolidare il percorso già avviato in tv.

Guardando più avanti, però, l’idea di guidare un format personale non è esclusa. Un programma tutto suo è un traguardo che tiene in mente, senza ansia e senza scadenze, preferendo lavorare su se stessa e farsi trovare pronta quando arriverà l’occasione giusta.

Accanto ai consensi, non mancano le critiche. Lei sceglie di non lasciarsi condizionare: chi la sostiene conta più di chi prova a metterla in difficoltà. L’attenzione resta sui propri obiettivi e sul desiderio di continuare a fare il lavoro che ama.