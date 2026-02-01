Parma Juventus orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus torna in campo in Serie A e fa visita al Parma al Tardini per la 23ª giornata: calcio d’inizio alle 20.45. Bianconeri reduci dal pari in coppa e dal netto successo sul Napoli, emiliani ko a Bergamo.

Appuntamento serale per la Juventus, impegnata in trasferta contro il Parma nella 23ª giornata di campionato. Il match si gioca allo stadio Tardini oggi, domenica 1 febbraio, con fischio d’inizio fissato alle 20.45.

I bianconeri arrivano alla sfida dopo lo 0-0 contro il Monaco in campo europeo, risultato che non ha inciso sul percorso verso i playoff. In campionato, invece, la squadra ha appena firmato un successo pesante: 3-0 al Napoli nell’ultimo turno.

Momento diverso per il Parma, che deve archiviare la netta sconfitta rimediata a Bergamo. Contro l’Atalanta è finita 4-0, un ko che ha lasciato il segno e che spinge gli emiliani a cercare una reazione immediata davanti al proprio pubblico.

Queste le probabili formazioni. Parma con il 3-5-2: Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. In panchina Cuesta.

Juventus schierata con il 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore Spalletti.

La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn, attraverso smart tv compatibili. Disponibile anche la diretta streaming sull’app e sulla piattaforma web del servizio.