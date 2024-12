Napoli, infortunio al ginocchio per Kvaratskhelia: tempi di recupero stimati tra 20 e 30 giorni

Il Napoli dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia per le prossime settimane a causa di un infortunio al ginocchio destro. Durante la recente partita di campionato contro la Lazio, l'attaccante georgiano ha subito un trauma distorsivo in seguito a un contrasto di gioco. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il club ha comunicato che Kvaratskhelia ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Sebbene i tempi di recupero non siano stati ufficialmente specificati, si stima che il giocatore possa rimanere lontano dal campo per un periodo compreso tra 20 e 30 giorni. Di conseguenza, Kvaratskhelia salterà sicuramente la prossima trasferta contro l'Udinese, prevista per sabato 14 dicembre. La sua presenza è in dubbio anche per le successive sfide di campionato contro Genoa il 21 dicembre e Venezia il 29 dicembre. L'obiettivo dello staff medico e tecnico è di averlo nuovamente a disposizione per la prima partita del nuovo anno, quando il Napoli ospiterà la Fiorentina il 4 gennaio.

L'ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, ha dichiarato in un'intervista che, in base alla tipologia dell'infortunio, Kvaratskhelia potrebbe recuperare in circa 2-3 settimane, a condizione che il percorso riabilitativo proceda senza complicazioni.

La squadra partenopea dovrà quindi affrontare le prossime partite senza uno dei suoi elementi chiave, cercando di mantenere alte le prestazioni in attesa del suo ritorno in campo.

