Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: crolla una palazzina di tre piani

Una palazzina di tre piani è crollata a Niscemi dopo ore di pioggia incessante. Il cedimento del costone nel quartiere Sante Croci riaccende l’allarme dissesto, mentre proseguono interventi e misure d’emergenza.

Il costone di Niscemi torna a cedere. Nel quartiere Sante Croci una palazzina di tre piani è venuta giù dopo due giorni di pioggia continua, aprendo una nuova ferita in una zona già segnata dal dissesto idrogeologico.

L’edificio si trovava a ridosso del punto più critico del costone, lo stesso dove nei giorni scorsi un’auto era rimasta sospesa nel vuoto. Attorno, altri immobili mostrano crepe profonde e porzioni di muri sventrati, con interni ormai esposti.

Dall’alto si distinguono stanze spezzate, mobili incastrati tra le macerie, elettrodomestici e oggetti personali rimasti appesi alle pareti. In alcuni appartamenti sono ancora visibili fotografie di famiglie con bambini, segni di una quotidianità interrotta.

La pioggia cade senza sosta da 48 ore e ha accelerato il degrado del terreno. Le abitazioni più vicine al costone si sgretolano lentamente, fino a cedere del tutto, come avvenuto per la palazzina collassata.

Intanto prosegue il lavoro della macchina dei soccorsi e della Protezione civile. L’obiettivo immediato è gestire l’emergenza e garantire servizi essenziali, a partire dalla ripresa delle attività scolastiche.

Da lunedì le scuole riapriranno. Gli studenti dei due istituti dichiarati inagibili saranno trasferiti temporaneamente in altri plessi, così da permettere la ripartenza delle lezioni già a inizio settimana.

La decisione è stata presa durante la riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi, convocata nella sede della Protezione civile in Prefettura a Caltanissetta. Le attività necessarie sono state completate sotto il coordinamento prefettizio.