Niscemi, crolla l'auto rimasta in bilico dopo la frana: ripresa dal drone

L’auto rimasta per giorni sospesa sull’orlo della frana di Niscemi è crollata nel burrone. Un drone ha ripreso l’istante del cedimento, mostrando il punto esatto in cui il terreno ha ceduto definitivamente.

L’auto diventata il simbolo della frana che ha colpito Niscemi è precipitata nel dirupo sottostante. Per giorni era rimasta ferma sull’orlo del cedimento, inclinata e sospesa nel vuoto, attirando l’attenzione per l’evidente pericolo.

La caduta è stata ripresa da un drone che ha documentato il momento in cui il terreno ha ceduto del tutto. Le immagini mostrano il distacco improvviso del suolo e la vettura trascinata verso il basso insieme ai detriti.

Il punto del crollo coincide con l’area più compromessa dal movimento franoso, già segnalata per l’instabilità del terreno. Il video rende visibile l’estensione del dissesto e la rapidità con cui la situazione è peggiorata.

L’area resta sotto osservazione da parte delle autorità, impegnate nel controllo delle condizioni del suolo e nelle verifiche sulla sicurezza. Proseguono gli accertamenti tecnici per valutare eventuali interventi di contenimento e messa in sicurezza.