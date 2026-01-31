Kanye West, crisi con Bianca Censori tra salute mentale, tentativi di addio e la lettera di scuse

Il rapporto tra Kanye West e Bianca Censori sarebbe segnato da tensioni profonde, tra problemi di salute mentale, tentativi di separazione e una recente lettera di scuse in cui il rapper parla di traumi e responsabilità personali.

Il matrimonio tra Kanye West e Bianca Censori sarebbe entrato da tempo in una fase complicata. Secondo una fonte vicina alla coppia, lei avrebbe provato più volte a interrompere la relazione, già prima che il rapper iniziasse un percorso di psicoterapia.

La stessa fonte racconta che Censori viveva una condizione di forte infelicità all’interno del matrimonio e avrebbe tentato in diverse occasioni di allontanarsi. Tentativi che non sarebbero mai andati fino in fondo, anche a causa delle difficoltà psicologiche di West.

Leggi anche Kanye West e Bianca Censori: voci di divorzio smentite

Il rapper, oggi 48enne, ha parlato apertamente della sua diagnosi di disturbo bipolare. In un’intervista ha raccontato di un episodio depressivo molto intenso, legato all’assunzione di un farmaco antipsicotico, che lo avrebbe portato a un ricovero in una clinica di riabilitazione in Svizzera.

Chi lo conosce da vicino descrive un meccanismo che si ripete da anni: nelle fasi di instabilità mentale, West provocherebbe situazioni caotiche con effetti duraturi. Quando torna a uno stato più lucido, prende coscienza dei danni causati a sé stesso e agli altri, entrando in una spirale di colpa difficile da gestire.

John Monopoly, storico manager e figura centrale nella carriera dell’artista dagli anni Novanta, sostiene che West stia affrontando seriamente la propria salute mentale solo di recente. Un segnale di questo cambiamento sarebbe la lettera di scuse pubblicata sul Wall Street Journal.

Nel testo, West attribuisce alcune sue dichiarazioni antisemite alle conseguenze del disturbo bipolare. Ricorda anche un grave incidente stradale avvenuto nel 2002, che avrebbe provocato un trauma al lobo frontale destro, con danni neurologici riconosciuti solo nel 2023.

Nella lettera il rapper esprime pentimento per le proprie azioni e afferma di voler assumersi pienamente le responsabilità, seguendo cure adeguate e intraprendendo un percorso di cambiamento concreto. Precisa inoltre di non essere né nazista né antisemita e di provare rispetto per il popolo ebraico.

West racconta anche che un cambio di farmaci, alla fine di un episodio maniacale durato quattro mesi, lo avrebbe fatto sprofondare in una depressione grave. In quella fase, Bianca Censori avrebbe compreso la situazione e lo avrebbe aiutato a cercare una correzione del trattamento in una struttura svizzera.

La relazione tra West e Censori sarebbe iniziata nel gennaio 2023. I due si sarebbero sposati in forma privata, inizialmente senza certificazione ufficiale, anche se il rapper ha più volte presentato pubblicamente Censori come sua moglie.

In precedenza, Kanye West è stato sposato con Kim Kardashian dal 2014 al 2021. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm.