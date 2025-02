Kanye West e Bianca Censori: voci di divorzio smentite

Sono emerse notizie riguardanti una possibile separazione tra Kanye West e sua moglie, l'architetta australiana Bianca Censori. Alcune fonti hanno riferito che la coppia, sposata dal dicembre 2022, avrebbe deciso di divorziare a seguito di recenti controversie, inclusa la partecipazione ai Grammy Awards 2025, dove Censori ha indossato un abito trasparente che ha attirato l'attenzione dei media.

Ma il rappresentante della coppia, Milo Yiannopoulos, ha smentito queste voci, affermando che West e Censori si trovano a Los Angeles e stanno preparando i festeggiamenti per San Valentino. Ha inoltre sottolineato che eventuali annunci sulla loro vita privata verranno comunicati direttamente dalla coppia e non tramite indiscrezioni della stampa.

Non è la prima volta che circolano rumors su una possibile separazione tra West e Censori. In precedenza, erano emerse speculazioni simili, tutte successivamente smentite. La coppia continua a essere al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto dopo la loro apparizione ai Grammy, che ha suscitato diverse reazioni.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a una separazione o a procedure di divorzio in corso. La situazione rimane oggetto di speculazioni, ma le dichiarazioni del rappresentante suggeriscono che la relazione tra Kanye West e Bianca Censori prosegue.

