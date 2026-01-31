Thais Wiggers oggi a Verissimo tra incidente sulle Dolomiti e rottura con Teo Mammucari

Thais Wiggers racconta in tv l’incidente sulle Dolomiti, l’operazione alla caviglia e il percorso di recupero. Spazio anche alla sua vita privata, dal legame con Teo Mammucari alla separazione e al rapporto con la figlia.

Ospite a Verissimo sabato 31 gennaio, Thais Wiggers torna a parlare dopo l’incidente che l’ha costretta a un intervento chirurgico alla caviglia. La modella brasiliana si era fatta male durante le vacanze natalizie sulle Dolomiti, riportando la frattura del malleolo peroneale.

Sui social aveva spiegato di essersi sottoposta a un’operazione con l’inserimento di una placca in titanio e alcune viti. L’intervento, aveva raccontato, è riuscito senza complicazioni. Dopo circa venti giorni avrebbe potuto tornare a camminare con un tutore, paragonato da lei a uno stivale vistoso, nero e con suola rossa.

Costretta a letto nei giorni successivi, non ha rinunciato ad allenarsi: addominali e esercizi per la parte superiore del corpo, aiutata anche dall’uso delle stampelle. Tra i progetti immediati c’è il ritorno al corso da sommelier, che intende riprendere anche prima di recuperare del tutto la mobilità.

Nel corso dell’intervista trova spazio anche la sua storia con Teo Mammucari. In passato aveva ricordato di aver iniziato la relazione molto giovane, a vent’anni, definendola una fase intensa della sua vita. Dal loro legame è nata la figlia Julia.

In un’altra apparizione televisiva aveva descritto il rapporto con l’ex compagno come difficile e segnato da contrasti. Nonostante il sentimento, i due hanno scelto di separarsi e prendere strade diverse, una decisione maturata anche pensando all’equilibrio della figlia.