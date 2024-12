Thais Wiggers a Verissimo svela i retroscena della separazione da Teo Mammucari

La separazione tra Thais Wiggers e Teo Mammucari è stata caratterizzata da momenti difficili. Durante un'intervista a 'Verissimo', la modella e showgirl brasiliana ha condiviso dettagli sul rapporto attuale con l'ex compagno e padre di sua figlia Julia, spiegando le ragioni che hanno portato alla loro separazione.

"Io e Teo ci siamo innamorati profondamente, c'era una passione intensa," ha dichiarato Thais, visibilmente commossa, sottolineando che il dolore per la fine della relazione è ancora presente. "Abbiamo deciso di separarci nonostante l'amore persistesse, ma era necessario intraprendere strade diverse, anche per il bene di nostra figlia."

Thais ha espresso il suo disappunto per essere spesso dipinta come la parte negativa della storia, riferendosi a un monologo di Teo Mammucari a 'Le Iene', in cui lui la accusava di aver creato distanza tra lui e la figlia Julia trasferendosi in Brasile dopo la separazione.

Riguardo a una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dopo una breve intervista di Mammucari a 'Belve', in cui scriveva: "Tempo al tempo, prima o poi le maschere cadono", Thais ha spiegato: "È stata una frecciatina spontanea, nata dal cuore. Dopo anni di distorsione dei fatti, ho capito che in quel momento tutti hanno visto la persona con cui cerco di dialogare da 18 anni. Non è facile instaurare una conversazione con Mammucari."

Ha concluso con una nota decisa: "Come si può avere un dialogo con una persona così?"

In seguito alle polemiche, Teo Mammucari ha deciso di prendersi un anno sabbatico, annullando il suo tour teatrale. Thais ha commentato: "È positivo prendersi una pausa. Sono contenta che quello spettacolo non prosegua, perché ha distorto la nostra storia, che era bellissima. Non si fa così."

Verissimo, anticipazioni del 21 dicembre: tutti gli ospiti di oggi e domani - Nuovo appuntamento oggi, sabato 21 dicembre, con Verissimo su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin a partire dalle 16:30. La trasmissione torna anche domani, domenica 22 dicembre, alle 16:00.Tra gli ospiti più attesi c'è John McCook, celebre interprete di Eric Forrester nella soap Beautiful, che per la prima volta sarà presente nel salotto di Verissimo.

Giancarlo Magalli chiede scusa a Adriana Volpe a Verissimo: l'incontro dopo 7 anni di scontri - Durante la puntata di Verissimo del 27 ottobre 2024, si è svolto un incontro atteso da anni tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Dopo una lunga serie di scontri e vicende giudiziarie, i due si sono trovati nuovamente faccia a faccia per discutere apertamente delle tensioni passate.

Camila Giorgi rompe il silenzio a Verissimo: Non sono scappata, ero stanca del tennis - L' ex tennista italiana di 32 anni Camila Giorgi ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo ritiro durante un'intervista a Verissimo il 6 ottobre 2024. L'addio al tennis, avvenuto a maggio, aveva destato molte speculazioni, con alcuni media che avevano ipotizzato una fuga.