Thais Wiggers rivela il dolore dopo Teo Mammucari: Da quella storia ho imparato ad avere paura

Thais Wiggers è tornata a parlare della fine della sua relazione con Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia. Ospite nella puntata di oggi, giovedì 26 giugno, del programma La volta buona, l’ex velina si è lasciata andare a un racconto sincero sul suo passato sentimentale.

“Io non sono stata fortunata in amore”, ha confessato Thais, ricordando l’inizio della sua storia con il conduttore. “Avevo solo 20 anni. Ho dato tutto il mio cuore. Abbiamo avuto una figlia insieme, è stata una storia importante”.

Una relazione intensa, ma conclusa: “Quando finisce una storia così importante, è difficile non finire a pezzi. È successo a me, come è successo anche a lui. Ma da queste esperienze si impara. Cerchi di andare avanti e inizi a proteggerti”.

La conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto cosa avesse imparato da quel rapporto. La risposta di Thais è stata netta: “Ad avere paura”. Una frase che ha sorpreso Balivo. “Beh, detta così…”, ha commentato. Thais ha poi chiarito: “Paura di buttarmi, di fidarmi”.

L’ex velina ha aggiunto di aver vissuto altre relazioni dopo quella con Mammucari, ma senza fortuna: “Non mi sono mai sposata, ho 40 anni, e oggi la vedo dura per me”, ha detto con un sorriso amaro.